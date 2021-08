Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Leitungswechsel beim Hauptzollamt Dortmund

Dortmund (ots)

Mit Wirkung vom 28.Juni 2021 wurde Herrn Oberregierungsrat Jörg Helmig die Leitung des Hauptzollamts Dortmund übertragen. Kommissarisch leitete er bereits seit Mitte August 2020 das Amt.

Der 53-Jährige ist nun für die 729 Beschäftigten und 114 Auszubildenden des Hauptzollamts Dortmund, dessen Geschäftsbereich sich über den östlichen Teil des Ruhrgebiets, das westliche Sauerland bis hin zum Siegerland erstreckt, verantwortlich.

In Bochum geboren und aufgewachsen trat Jörg Helmig am 01. August 1987 beim Hauptzollamt Bochum als Anwärter in der Laufbahn des gehobenen Dienstes in die Zollverwaltung ein. Nach seiner Laufbahnprüfung trat er seinen Dienst zum 01. August 1990 beim Hauptzollamt Dortmund an und arbeitete zunächst als Sachbearbeiter im Sachgebiet Vollstreckung. Im November 1992 wechselte er in das Sachgebiet Außenprüfung und Steueraufsicht und war als Koordinator der neu eingerichteten Prüfgruppe zur Bekämpfung illegaler Beschäftigung eingesetzt. Es folgten Einsätze im Zuge des Aufbaus der Zollverwaltung in den neuen Bundesländern 1994/1995 beim Hauptzollamt Cottbus sowie ein Einsatz beim Bundesministerium für Finanzen von 1999 - 2000. Ab dem Jahr 2006 absolvierte er den Regelaufstieg in den höheren Dienst und leitete seitdem das Sachgebiet Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Hauptzollamt Dortmund.

Jörg Helmig sieht sein Amt nicht nur als wichtigen Ansprechpartner für Wirtschaftsunternehmen und -verbände. Ihm liegt auch sehr der persönliche Kontakt zu seinen Beschäftigten am Herzen. Die Situation durch die Pandemie stellt hier eine besondere Herausforderung dar. Durch seine Erfahrung, aber auch durch seine langjährige Zugehörigkeit zum Hauptzollamt Dortmund ist ihm ein guter Start im neuen Amt gelungen.

Zusatzinformation:

Das Hauptzollamt Dortmund ist eines von 41 Hauptzollämtern im Geschäftsbereich der Bundesfinanzverwaltung. Übergeordnete Behörde ist die Generalzolldirektion unter der Leitung von Präsidentin Colette Hercher.

Das Hauptzollamt Dortmund erwirtschaftete im Jahr 2020 über 2,7 Milliarden Euro. Die größte Einnahmequelle bildete die Einfuhrumsatzsteuer, die für den Import von Waren erhoben wird, mit über 1,4 Milliarden Euro. Die Verbrauchsteuern, von denen die Stromsteuer mit über 301 Millionen den höchsten Anteil ausmachte, beliefen sich auf knapp 720 Millionen Euro. Die erhobene Kraftfahrzeugsteuer betrug über 389 Millionen Euro.

Zu den Kernaufgaben des Hauptzollamts Dortmund gehören neben der Warenabfertigung auch die Schmuggelbekämpfung, die Vollstreckung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen und die Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung.

Das Hauptzollamt Dortmund bildet Anwärter*innen in den Laufbahnen des mittleren und gehobenen Dienstes aus. Interessierte können sich noch bis zum 15. September 2021 für die Ausbildung ab 01. August 2022 bewerben.

Original-Content von: Hauptzollamt Dortmund, übermittelt durch news aktuell