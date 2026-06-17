Hauptzollamt Oldenburg

HZA-OL: Neues Zollschiff FRIESLAND feierlich getauft

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Wilhelmshaven (ots)

Der Zoll hat heute mit einem feierlichen Festakt am Marinestützpunkt in Wilhelmshaven sein neues LNG-Einwachenschiff FRIESLAND getauft und in Dienst gestellt.

Zu den Gästen der Veranstaltung zählten unter anderem der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen, Dennis Rohde, der Direktionspräsident für Allgemeines Steuerrecht, Kontrollen, Beschaffung und Maritime Aufgaben bei der Generalzolldirektion, Dr. Frank Müller, der Geschäftsführer der Peene-Werft in Wolgast, Harald Jaekel, sowie zahlreiche Vertreter aus Kooperations- und Partnerbehörden des Zolls.

Die Taufpatenschaft der FRIESLAND übernahm die lokale Bundestagabgeordnete für Friesland-Wilhelmshaven-Wittmund Siemtje Möller. Sie verlieh dem Schiff seinen Namen und verband dies mit dem traditionellen Wunsch nach "allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel".

Das über 55 Meter lange Einsatzschiff wird künftig von Wilhelmshaven aus in der Nordsee eingesetzt. Zu seinen zentralen Aufgaben gehören die Überwachung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs sowie die Durchsetzung der Zollvorschriften bis in die ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ).

Die FRIESLAND wurde auf der Peene-Werft in Wolgast (Mecklenburg-Vorpommern) gebaut und verfügt über einen innovativen und emissionsarmen LNG-Antrieb (LNG, liquefied natural gas). der, anders als die herkömmlichen Dieselantriebe, nahezu keine Schwefeldioxide sowie deutlich weniger Stickoxide und Feinstaub ausstößt. Auch die Emission von Kohlenstoffdioxid liegt um bis zu 20 Prozent niedriger, die Umwelt wird deutlich weniger belastet.

Für das nachhaltige Antriebskonzept wurde die FRIESLAND mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel" ausgezeichnet, das bislang nur an wenige Schiffe weltweit vergeben wurde. Auch die bereits in 2025 in Dienst gestellten Schwesterschiffe FEHMARN und EMDEN sowie das Zollschiff RÜGEN tragen dieses Umweltzeichen.

Neben dem innovativen Antriebssystem ist das neue Zollschiff mit modernster Kontroll- und Überwachungstechnik ausgestattet. Ergänzend steht ein mitgeführtes Festrumpfschlauchboot mit dem Namen KLAAS als Tochterboot zur Verfügung, das insbesondere bei Kontrollen und Boarding-Manövern zusätzliche Einsatzmöglichkeiten eröffnet.

Die FRIESLAND ersetzt das Zollboot JADE.

Dennis Rohde, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen, über die Bedeutsamkeit des neuen LNG-Zollschiffs: "Die 'Friesland' zeigt sehr anschaulich, wie wir in moderne und nachhaltige Einsatzmittel in der Seeraumüberwachung investieren - und damit in Schutz und Ordnung auf See. Die an Bord eingesetzten Zöllnerinnen und Zöllner sorgen für Gerechtigkeit und für Sicherheit hier an ihrem Einsatzort auf dem Jadebusen, auf dem Küstenmeer der ostfriesischen Inseln bis in die Ausschließliche Wirtschaftszone."

Direktionspräsident Dr. Frank Müller betonte in seiner Rede: "Mit der Indienststellung der FRIESLAND wird die aktuelle Neubaureihe unserer LNG-Einsatzschiffe erfolgreich abgeschlossen. Als viertes Einsatzschiff dieser Serie stärkt sie unsere maritimen Fähigkeiten bei der Überwachung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs und bei der Schmuggelbekämpfung. Zugleich steht sie für moderne und umweltfreundliche Technik."

Die Leiterin des Hauptzollamts Oldenburg, Regierungsdirektorin Stephanie Grotheer fügte hinzu: "Ich freue mich sehr, dass uns mit der Indienststellung der FRIESLAND auch am Standort Wilhelmshaven nunmehr ein hochmodernes maritimes Einsatzmittel zur Verfügung steht."

Der Kapitän des Zollschiffs, Marlon Unnold, bedankte sich insbesondere bei der Taufpatin, den Gästen und bei der Werft.

Technische Daten des Zollschiffs Friesland:

> Länge: 55,20 Meter

> Breite: 10,00 Meter > Tiefgang: 2,55 Meter > Geschwindigkeit: 25,8 Knoten > Besatzung: 8 + 2 Kontrollbeamte/-innen

Weitere Informationen zum Schiff und Fotos können dem beigefügten Steckbrief entnommen werden. Zusatzinformationen zu den maritimen Aufgaben des Zolls: Der Zoll übernimmt auch im maritimen Bereich zentrale Aufgaben zum Schutz von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. Dazu gehören die Überwachung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs auf See, die Bekämpfung von Schmuggel (z. B. Waffen und Betäubungsmittel) und die Erhebung von Einfuhrabgaben. Neben diesen klassischen Aufgaben ist der Zoll Teil des Koordinierungsverbunds der Küstenwache Deutschlands und nimmt als solcher gemeinsam mit anderen Behörden die Grenzaufsicht an den EU-Außengrenzen auf dem Wasser wahr. Des Weiteren zählen der Umweltschutz auf See und die Hilfe in Seenotfällen zu den Aufgaben der maritimen Kontrolleinheiten des Zolls. Die Zöllnerinnen und Zöllner patrouillieren dabei nicht nur im deutschen Küstenmeer, sondern auch in der weit in die Nordsee beziehungsweise Ostsee hineinreichenden ausschließlichen Wirtschaftszone Deutschlands. Das Einsatzgebiet erstreckt sich auf circa 3.660 Kilometer deutsche Küstenlinie, auf 15.055 Quadratkilometer Küstenmeer sowie auf die ausschließliche Wirtschaftszone der Bundesrepublik Deutschland mit einer Fläche von 48.050 Quadratkilometern und rund 400.000 Schiffsbewegungen in Nord- und Ostsee im Jahr. Darüber hinaus gehört auch der Bodensee zum Einsatzgebiet. Um diese vielfältigen Aufgaben erfüllen zu können, steht dem Zoll eine Flotte mit derzeit 27 aktiv im Einsatz befindlichen Zollbooten/-schiffen zur Verfügung.

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