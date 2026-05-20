Hauptzollamt Oldenburg

HZA-OL: Über 3 Kilogramm Kokain fand der Zoll aus Papenburg in einem PKW in Rhede bei einem 30-jährigen Mann aus dem Landkreis Wesermarsch.

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Oldenburg (ots)

Bei Kontrollen im Bereich des Grenzübergangs Rhede am 11. Mai 2026 hatten sich Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Oldenburg entschieden, einen über die niederländische Grenze kommenden PKW zu kontrollieren. Genau die richtige Entscheidung, wie sich anschließenden schnell herausstellte: Zu Beginn der Kontrolle gab der 30-jährige deutsche Staatsangehörige an, eine Wochenendtour nach Amsterdam gemacht zu haben. Die obligatorisch gestellte Frage, ob er verbotene Gegenstände, insbesondere Betäubungsmittel und Waffen oder größere Mengen Bargeld mit sich führen würde, verneinte er. Dabei machte er auf die Beamten einen nervösen Eindruck. Aufgrund der Gesamtumstände entschlossen sich die Zollvollzugsbeamten, den Reisenden sowie das von ihm geführte Fahrzeug eingehender zu kontrollieren. Unter Mithilfe des mitgeführten Zollhundes "Duracell" entdeckten die Einsatzkräfte in dem Fahrzeug zunächst ein eingebautes Versteck. Als sie das Versteck öffneten, fanden sie darin drei szenetypisch verpackte Pakete. Die Überprüfung ergab, dass es sich dabei um Kokain handelte. In der Summe versuchte der 30-jährige rund 3,3 Kilogramm Kokain zu schmuggeln. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und das festgestellte Rauschgift sowie das Tatfahrzeug sichergestellt. Gegen ihn wurde vom Amtsgericht Papenburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück die Untersuchungshaft angeordnet. Die weiteren Ermittlungen werden beim Zollfahndungsamt Essen am Dienstsitz Nordhorn im Auftrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück geführt.

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