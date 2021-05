Hauptzollamt Kiel

HZA-KI: Traumjob: Zöllner*in // Hauptzollamt Kiel lädt zur digitalen Berufsinformation ein

Schleswig Holstein (ots)

Um den Ausbildungssuchenden das Berufsbild der Zöllnerin und des Zöllners mit seiner enormen Aufgabenvielfalt nahe zu bringen, bietet das Hauptzollamt Kiel in der Zeit vom 11.Mai 2021 bis 14.Juni 2021 eine Vielzahl digitaler Messetermine zur Berufsinformation an.

Wohin soll die Reise gehen? Diese Frage zur Berufswahl stellen sich zurzeit viele Schulabgänger*innen. Die Antwort hierauf war schon immer schwierig. Seit der Corona-Pandemie ist sie für die jungen Berufsstarter*innen aber ungleich herausfordernder. Kaum ein Ausbildungsbetrieb bot in den vergangenen Monaten Schulpraktika an; viele Berufsmessen mussten Pandemie bedingt abgesagt werden.

"Wer an einer Ausbildung oder einem Dualen Studium beim Zoll interessiert ist, kann sich bei den digitalen Messen oder auch schon jetzt jederzeit telefonisch oder per E-Mail bei uns informieren", so die Pressesprecherin des Hauptzollamtes Kiel, Gabriele Oder.

Dazu steht folgender Kontakt zur Verfügung:

Einstellungsteam Tel.: 0431-200831271,

Email-Adresse: poststelle.hza-kiel@zoll.bund.de.

Darüber hinaus gibt es Informationen unter www.zoll-karriere.de oder auf der Facebook-Seite Zoll Karriere.

Bitte beachten: Die Bewerbungsfrist für eine Einstellung zum 01.08.2022 endet am 15.09.2021.

Das Hauptzollamt Kiel bietet aktuell folgende Videochat-Termine an:

Vocatium Lübeck:

Am 11.Mai 2021 von 15:00 bis 18:00 Uhr und 1.Juni 2021 von 14:30 bis 17:30 Uhr

Vocatium Neumünster:

Am 18.Mai 2021 von 15:00 bis 18:00 Uhr und 1.Juni 2021 von 14:00 bis 17:00 Uhr

Vocatium Kiel:

Am 26.Mai 2021 von 14:30 bis 17:30 Uhr und 14.Juni 2021 von 14:00 bis 17:00 Uhr

Die Teilnahme an den Vocatium Online-Messen ist kostenlos.

