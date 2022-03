Hauptzollamt Itzehoe

HZA-IZ: Weltverbrauchertag am 15. März 2022 - Der Zoll leistet einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger

Eines der grundlegendsten Verbraucherrechte ist das Recht auf Sicherheit. Die Überwachung des internationalen Warenverkehrs nach oder aus Deutschland trägt hierzu erheblich bei und findet nicht nur an der Grenze, sondern auch an den Zollämtern im Binnenland statt.

Stellt der Zoll dabei bedenkliche Waren fest, werden diese der jeweiligen Fachbehörde zur Prüfung übergeben. Wenn die Waren nicht gesetzeskonform oder sogar gefährlich sind, werden sie aus dem Verkehr gezogen, um die Bürger und Bürgerinnen vor Schaden zu bewahren. Zu Unrecht verwendete Prüfsiegel, unsicheres Kinderspielzeug oder nicht zugelassene Arzneimittel sind nur einige Beispiele, warum der Zoll bei den Kontrollen genau hinschaut und eng mit den Fachbehörden zusammenarbeitet.

Neben, bei diesen Waren häufig zu findenden Produktfälschungen, handelt es sich auch um Waren, der Inhaltsstoffe in der EU und Deutschland zulässige Grenzwerte überschreiten. So wurden kürzlich beim Zollamt in Pinneberg sogenannte E-Liquids - also Kartuschen für elektrische Zigaretten - aus Großbritannien angehalten, bei denen sowohl die Menge des Inhaltes mit 30 ml, zugelassen sind 10 ml, als auch der Nikotingehalt von 50 mg, zugelassen sind 30 mg, die in der EU zugelassenen Grenzwerte deutlich überschritten haben. Der vorgeschriebene Beipackzettel auf Deutsch war ebenfalls nicht vorhanden. Hier hat die zuständige Behörde für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände des Kreises Bad Segeberg das Verbringen untersagt.

