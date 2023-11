HZA-FF: Zoll beschlagnahmt über 250.000 Stück unversteuerte Zigaretten im Kleintransporter; Fahrt zum Wochenmarkt war vorgetäuscht

Frankfurt (Oder) (ots) - In den Abendstunden des 08.11.2023 wählten Zollbedienstete auf der B 158A in Altglietzen (Märkisch Oderland) einen Kleintransporter zur Zollkontrolle aus. Auf Befragen gab der Fahrer des Kleintransporters an, Feuerwerkskörper geladen zu haben. Die Kontrolle des Kleintransporters ergab 67 ...

mehr