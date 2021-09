Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Zoll stellt Fahrzeug sicher Unversteuerter Jaguar mit unklaren Besitzverhältnissen

Am Nachmittag des 8. September 2021 kontrollierte eine gemeinsame Streife von Zoll und Bundespolizei einen auf dem Parkplatz "An der Neisse" an der Autobahn 4 geparkten litauischen Fahrzeugtransporter. Auf dieser Fahrzeugkombination befanden sich ein BMW X5, ein Jaguar XKR und ein Ford Mustang. Keines dieser Fahrzeuge war mit einem Kennzeichen versehen. Die Fahrzeuge kamen aus Litauen und sollten in Deutschland ausgeliefert werden.

Der litauische Fahrer legte nur für den BMW und den Ford alle erforderlichen Papiere vor. Für den Jaguar gab es nach seinen Angaben lediglich einen handschriftlich ausgefüllten Frachtbrief. Darin war als Absender und auch als Empfänger ein und dieselbe deutsche Adresse angegeben.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde im Handschuhfach das Serviceheft zum PKW festgestellt. Diesem war zu entnehmen,dass der Jaguar (Baujahr 2000) in der Schweiz zugelassen ist. Bei der Kontrolle der Fahrerkabine entdeckten die Beamten dann den auf ein Minimum gefalteten und zwischen anderen Dokumenten versteckten originalen schweizer Fahrzeugschein. Einen für Waren aus dem Drittland erforderlichen Verzollungsnachweis konnte der Fahrer nicht vorweisen. Daraufhin leiteten die Zöllner gegen ihn ein Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein. Da der Fahrer die fälligen Einfuhrabgaben in Höhe von rund 6150 Euro nicht begleichen konnte, wurde der Pkw Jaguar zu Sicherung der Einfuhrabgaben sichergestellt.

