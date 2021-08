Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Das Hauptzollamt Dresden erhält Verstärkung

Willkommen im "Team für mehr Gerechtigkeit in Deutschland"

Dresden (ots)

Am 30. Juli 2021 startete für 85 junge Frauen und Männer die Ausbildung im mittleren und gehobenen Dienst mit der Vereidigung beim Hauptzollamt Dresden. Sie setzten sich im Auswahlverfahren gegen etwa 1.400 Mitbewerber durch.

Die angehenden Zöllnerinnen und Zöllner wurden vom Leiter des Hauptzollamtes Dresden, Herrn Leitender Regierungsdirektor Franz Horak, sowie dem stellvertretenden Leiter Herrn Regierungsdirektor Jörg Wolf begrüßt und herzlich willkommen geheißen. Sie wünschten ihnen viel Erfolg, Freude und Schaffenskraft für den neuen Lebensabschnitt. Im Anschluss erfolgte die Vereidigung zum Beamten auf Widerruf in feierlicher Atmosphäre.

Ebenso wurden am 28. Juli 2021 insgesamt 67 Absolventen des mittleren und gehobenen Dienstes in einer Feierstunde zu Beamten auf Probe ernannt. Die neuen Zollobersekretäre und Zollinspektoren schließen damit ihre 2-jährige Ausbildung bzw. ihr 3-jähriges duales Studium ab. Sie werden nun an den verschiedenen Dienststellen im Bezirk des Hauptzollamtes Dresden eingesetzt.

Auch in den kommenden Jahren wird der Zoll verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze für eine sichere Zukunft in einer großen Bundesverwaltung anbieten. Für eine Einstellung zum 01. August 2022 können sich Interessierte noch bis zum 15. September 2021 beim Hauptzollamt Dresden bewerben. Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Ausbildung und Studium bieten wir unter www.zoll-karriere.de.

Zusatzinformation:

Mit der Einstellung beim Zoll erwartet die Anwärter nicht nur eine fachlich hochwertige Ausbildung bzw. ein hochwertiges Studium und viele spannende und abwechslungsreiche Aufgaben, sondern auch ein sicherer Arbeitsplatz, an dem sie u.a. für Steuereinnahmen, Verbraucherschutz und die Sicherung von Arbeitsplätzen in Deutschland sorgen. Theorie und Praxis wechseln sich dabei ab und bauen aufeinander auf. Die fachtheoretischen Teile werden an zolleigenen Bildungszentren in Münster, Leipzig, Rostock, Plessow oder Sigmaringen absolviert. Die Praxisphasen verbringen die Nachwuchskräfte in verschiedenen Abteilungen des Ausbildungshauptzollamts und bei nahe gelegenen Zollämtern sowie Zollfahndungsämtern.

