Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll verhindert Zigarettenschmuggel

28.000 Zigaretten und 40 Kilo Rauchtabak sichergestellt

Bremen (ots)

Am Donnerstag, 11. Mai 2023 haben Zöllner an der Autobahn A29 auf einem Rastplatz in Höhe Ganderkesee im Rahmen einer durch die Polizeiinspektion Delmenhorst durchgeführten Großkontrolle bei einer Fahrzeugkontrolle über 28.000 unversteuerte Zigaretten und über 40 kg unversteuerten Rauchtabak sichergestellt. Der 53- jährige aus den Niederlanden angereiste Fahrer des PKWs gab bei der Kontrolle den Beamten gegenüber gleich an, dass er Zigaretten transportieren würde. Sowohl im Kofferraum als auch in der Fahrerkabine wurden anschließend die Tabakwaren aufgefunden. Keine der Verpackungen wies die vorgeschriebenen Steuerzeichen auf. Zudem gab es Anzeichen, dass es sich bei den Tabakwaren zudem um Markenfälschungen handeln könnte.

"Wir kontrollieren regelmäßig an Autobahnen und Bundesstraßen nach verbotenen Waren wie Waffen und Drogen und nach hochsteuerbaren Waren wie Zigaretten", erläutert Astrid Böttcher, stellvertretende Leiterin des Hauptzollamts Bremen. "Dabei haben sich die gemeinsamen Kontrollen mit der Polizei in der Vergangenheit bewährt, da die Zuständigkeit der Verfolgung festgestellter Delikte meist entweder beim Zoll oder bei der Polizei liegt" fährt Böttcher fort.

Noch vor Ort wurde gegen den Fahrer ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Zollfahndungsamt Hannover mit Dienstsitz in Bremen übernommen. Der festgestellte Steuerschaden beläuft sich auf rund 8.500 Euro.

Zusatzinfo: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Delmenhorst unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5507500

Original-Content von: Hauptzollamt Bremen, übermittelt durch news aktuell