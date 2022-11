Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Widerstand geleistet

Muggensturm (ots)

Nachdem ein 40 Jahre alter Mann am frühen Sonntagabend zunächst mit seiner Lebensgefährtin in Streit geriet und sich anschließend mit den um Schlichtung bemühten Beamten des Polizeireviers Gaggenau anlegte, musste er den Rest des Abends in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Die Ordnungshüter wurden gegen 18.30 Uhr alarmiert, da der Mann in seiner Wohnung randalierte und auch handgreiflich geworden sein soll. Im Zuge des Einschreitens richtete er seine Aggressionen gegen die Polizisten und leistete in der Folge massiven Widerstand. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell