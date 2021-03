Hauptzollamt Bremen

HZA-HB: Zoll stellt über 20 kg Marihuana sicher

37-Jähriger schmuggelte die Drogen aus den Niederlanden nach Deutschland

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

Am Montag, 8. März 2021 konnte der Zoll bei einer Kontrolle eines aus den Niederlanden kommenden PKW auf dem Rastplatz Krumhörens Kuhlen an der BAB 1 in Bremen über 20 Kilogramm Marihuana sicherstellen. Der 37-jährige Fahrer des Mietfahrzeuges gab zunächst an, keine verbotenen Waren wie Rauschgift mitzuführen. Den Zöllnern fiel jedoch gleich der für Marihuana typische süßliche Duft auf, der aus der Fahrerkabine strömte. Das Fahrzeug wurde daraufhin von den Beamten genauer in Augenschein genommen. Als der Fahrer gebeten wurde, den Kofferraum zu öffnen, hob dieser nur kurz die Kofferraumklappe an und schloss sie gleich wieder. Grund genug, hier gründlich nachzuschauen. In Plastiktüten verpackt wurde das Rauschgift dann im Kofferraum vorgefunden.

"Die Sicherstellung von 20 Kilogramm Marihuana ist ein schöner Erfolg, denn hier handelt es sich sicherlich nicht mehr um eine geringe Menge", freut sich Nicole Tödter, Leiterin des Hauptzollamts Bremen. "Auch im innereuropäischen Verkehr kontrollieren wir nach Rauschgift und Waffen und leiten bei einem Aufgriff sofort ein Strafverfahren ein", so Tödter weiter.

Gegen den 37-Jährigen wurde noch vor Ort ein Strafverfahren eröffnet. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Hannover, Dienstsitz Bremen, aufgenommen. Das Amtsgericht Bremen hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen einen Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen. Das Marihuana hat einen geschätzten Straßenverkaufswert von 160.000 Euro.

Original-Content von: Hauptzollamt Bremen, übermittelt durch news aktuell