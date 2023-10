Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Brand in einem Mehrfamilienhaus in Saarbrücken

Staatsanwaltschaft lobt Belohnung aus

Saarbrücken (ots)

Am 11.06.2023 (Sonntag), gegen 01:30 Uhr, brannte es in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Trierer Straße 50 in 66111 Saarbrücken (s. hierzu auch Presseinfo vom 11.06.2023, 12:51 Uhr). Zur Tatzeit befanden sich 31 Personen in dem Anwesen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit besonders schwerer Brandstiftung sowie gefährlicher Körperverletzung.

Nach dem Ergebnis der umfangreichen Ermittlungen des Dezernates für Branddelikte ist davon auszugehen, dass einer oder mehrere unbekannte Personen im Eingangsbereich des Mehrparteienanwesens vorsätzlich Feuer legten.

Die sich entwickelnde Hitze und Rauchgase breiteten sich schnell im ganzen Haus aus, so dass Bewohner und Besucher das Anwesen über Fenster verlassen sowie durch Polizei und Feuerwehr gerettet werden mussten.

Durch den Brand wurden zehn der anwesenden Bewohner, u.a. durch Rauchgase, leicht verletzt. Der Sachschaden belief sich geschätzt auf ca. 50.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täterschaft geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0681/962-2133 in Verbindung zu setzen.

Für Hinweise, die zu den Tätern führen, lobt die Staatsanwaltschaft Saarbrücken eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro aus.

Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen bestimmt und nicht für Personen, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehören. Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden.

