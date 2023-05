POL-SL: Rücknahme Ausfall Telefonanlage Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

Saarbrücken (ots) - Derzeit kommt es zu einem Ausfall der Telefonanlage der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt in der Karcherstraße. In dringenden Fällen kann die Polizei über die 110 erreicht werden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Landespolizeipräsidium Saarland FLZ- PVD Mainzer Straße 134-136 66121 Saarbrücken Telefon: 0681/ 962-8010 E-Mail: ...

