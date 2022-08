POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland / Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 34. KW

Offenbach am Main / Saarbrücken. (ots) - Am gestrigen Montag (15.08.2022) lokalisierten Einsatzkräfte des Dezernats LPP 245 - Zielfahndung einen 24 Jahre alten, aus dem Landkreis Offenbach am Main stammenden Mann in Saarbrücken-Gersweiler. Er wurde durch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos widerstandslos in einem ...

mehr