Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Polizei verzeichnet vier weitere Drogenopfer in 2022

Saarbrücken (ots)

Nach Auswertung vier toxikologischer Gutachten durch das rechtsmedizinische Institut registriert das Landespolizeipräsidium für dieses Jahr vier weitere Drogentote. Die Personen waren der Polizei als Drogenkonsumenten bekannt.

Am 23. Februar verstarb ein 49-Jähriger aus dem Landkreis St. Wendel in seiner Wohnung an einer Mischintoxikation in Verbindung mit einer vorliegenden Herzvorerkrankung.

Zudem starb bereits am 01. März 2022 ein Mann (44 Jahre) aus dem Raum Neunkirchen infolge einer Drogenvergiftung. Er brach in seiner Wohnung im Beisein seiner Lebensgefährtin zusammen.

Ein 57 Jahre alter Mann aus dem Raum Völklingen verstarb bereits am 13. März 2022 in einem Krankenhaus. Todesursächlich war nach kriminalpolizeilichen Ermittlungen, Obduktion und toxikologischem Gutachten ein kardinales Ereignis nach vorangegangenem Drogenkonsum.

Ein 37-jähriger Neunkircher verstarb am 11. Mai 2022 in seiner Wohnung. Obduktion und toxikologisches Gutachten ergaben auch hier eine Drogenmischintoxikation als Todesursache.

