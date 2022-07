Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach versuchter Geldautomatensprengung in Eiweiler

Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken/Eiweiler (ots)

Heute (21.07.2022), gegen 04:00 Uhr, versuchten mehrere Personen in einer Selbstbedienungsfiliale der Sparkasse in der Lebacher Straße in Heusweiler-Eiweiler einen Geldausgabeautomaten zu sprengen. Das Landespolizeipräsidium sucht nun nach möglichen Zeugen.

Gegen 04:00 Uhr teilte ein an der Bankfiliale vorbeifahrender Lkw-Fahrer der Polizei mit, dass er dort mehrere verdächtige Personen beobachtet habe. Die Personen seien maskiert gewesen und seien in einen dunklen Pkw gestiegen und Richtung Autobahnauffahrt geflüchtet. Die an dem Täterfahrzeug angebrachten Kennzeichen sind möglicherweise zuvor an einem auf dem Mitfahrerparkplatz Hülzweiler abgestellten Pkw entwendet worden.

Als eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Lebach vor Ort eintraf, stellten sie fest, dass sich die Unbekannten gewaltsamen Zutritt zu der Bankfiliale verschafft hatten. An einem dort befindlichen Geldausgabeautomaten entdeckten die Beamten Spuren, die auf eine mögliche Sprengung hinwiesen. Aus diesem Grund wurde eine über der Filiale befindliche Wohnung geräumt bis von polizeilicher Seite aus sichergestellt war, dass das Gebäude gefahrlos betreten werden kann.

Im Rahmen der Tatortaufnahme stellten die Ermittler fest, dass den Tätern die Sprengung des Automaten aufgrund vorhandener Sicherheitseinrichtungen nicht möglich gewesen war.

Das Dezernat für Eigentumskriminalität sucht jetzt nach Zeugen, die in den frühen Morgenstunden, zwischen 03:50 und 04:10 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes gemacht haben. Außerdem sind die Ermittler an möglichen Zeugen interessiert, die in der Zeit vom 20.07.2022, 21:00 Uhr bis 21.07.2022, 04:00 Uhr etwas Verdächtiges auf dem Mitfahrerparkplatz in Hülzweiler beobachtet haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0681/962-2133.

