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Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle

FW Schalksmühle: Gasaustritt aus Flüssiggastank

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Schalksmühle (ots)

Um 15.21 Uhr wurden die Löschgruppen Schalksmühle und Dahlerbrück am gestrigen Freitag (26.6.26) zu einem Gaseinsatz in den Ortsteil Strücken alarmiert.

Die Einsatzkräfte dämmten die Ausbreitung des Gases mithilfe eines Wasserlüfters und durch den gezielten Einsatz von Wassernebel ein. Die hohen Temperaturen stellten dabei eine erhebliche körperliche Belastung für die Einsatzkräfte dar. Zugleich sorgt die Wetterlage dafür, dass auch in anderen Kommunen Flüssiggastanks über ihre Sicherheitseinrichtungen Gas abblasen. Die Feuerwehr wartete daher mehrere Stunden auf ein Fachunternehmen, dass die Ursache beseitigte und die Gefahr endgültig behob.

Die Löschgruppe Dahlerbrück ist zwischenzeitlich von der Einsatzstelle abgerückt. Einsatzkräfte der Löschgruppe Schalksmühle wurden durch Kräfte der Löschgruppe Hülscheid abgelöst.

Der Bereich rund um die Einsatzstelle blieb vollständig gesperrt. Einsatzende war um 22:15 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle
Pressesprecher
Marc Fürst
Telefon: 0176/99997150
E-Mail: feuerwehr@schalksmuehle.de
http://www.feuerwehr.schalksmuehle.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle, übermittelt durch news aktuell

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