Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: Schwere Verbrennungen

Langenfeld (ots)

Um 7:44 Uhr wurde der Rettungsdienst der Stadt Langenfeld in den Stadtteil Richrath alarmiert. Dort hatte sich ein 3-Jähriger schwere Verbrennungen am Arm zugezogen. Grund für die Verbrennungen war augenscheinlich ein zuvor genutztes Glätteisen. Das Kind sollte sich im Badezimmer die Zähne putzen und ist dabei aus ungeklärter Ursache an die heißen Platten des Gerätes gekommen. Der eintreffende Notarzt sowie das Team des Rettungswagens versorgten den 3-Jährigen und forderten einen Rettungshubschrauber nach. Dieser landete auf einem nahe gelegenen Feld. Nach einer weiter gehenden Versorgung wurde der Patient durch den Rettungswagen zum Landeplatz transferiert. Der Rettungshubschrauber flog das Kind anschließend in ein Verbrennungszentrum.

Um 08:55 Uhr war der Einsatz für die Langenfelder Rettungskräfte beendet.

