Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: Brandeinsatz in der Felix-Wankel-Straße

Langenfeld (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (12.Juni 2022) gegen 3:41 Uhr wurde die Feuerwehr Langenfeld auf die Felix-Wankel-Straße gerufen. Die ersteintreffenden Kräfte der hauptamtlichen Wachabteilung stellten im Innenraum des dort ansässigen Restaurants Feuerschein und eine starke Verrauchung fest.

Die Eingangstür wurde gewaltsam geöffnet und das Feuer im Thekenbereich abgelöscht. Vorsorglich wurde auch ein Löscheinsatz über die Drehleiter bereitgestellt. Anschließend wurden an dem Gebäude umfangreiche Entrauchungsmaßnahmen durchgeführt. Der hier vorhandenen Rauch- und Wärmeabzug im Dachbereich wurde geöffnet. Durch zwei Hochleistungslüfter der Feuerwehr wurde Frischluft in das Gebäude gedrückt und so der gesamte Innenraum vom Brandrauch befreit.

Unter dem Einsatzstichwort "Gewerbe klein" waren zu diesem Einsatzort die hauptamtliche Wache mit dem Rettungsdienst, der Führungsdienst mit Führungsunterstützung und die Löscheinheiten aus den Stadtteilen Richrath und Wiescheid alarmiert.

Es kam zu keinem Personenschaden. Nach ca. Zwei Stunden konnten die Einsatzmaßnahmen abgeschlossen werden und die Einheiten mit ca. 30 Einsatzkräften kehrten an ihre Standorte zurück. Zur Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Brandursachenermittlung wurde durch die Polizei aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Langenfeld, übermittelt durch news aktuell