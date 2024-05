Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Wohnungsbrand

Ahlen (ots)

Die Feuerwehr Ahlen wurde um 18:43 Uhr zu einem Wohnungsbrand auf der Gemmericher Straße alarmiert. Vor Ort konnte Rauch und Feuer in einer Wohnung im 2. Obergeschoß lokalisiert werden. Hier wurde die Brandbekämpfung mit einem Trupp unter Atemschutz über die Wohneingangstür eingeleitet. Anschließend wurde die Wohnung entraucht und nach negativer CO Messung an die Polizei übergeben. Eine Nachbarin der Brandwohnung wurde vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, ein Transport war nicht erforderlich. Die Bewohnerin der Wohnung befand sich nicht vor Ort.

