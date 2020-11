Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Verkehrsunfall mit Viehtransporter

Bild-Infos

Download

AhlenAhlen (ots)

Zu einem auf der Uentroper Straße gemeldeten Verkehrsunfall wurden heute um 10:45 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr Ahlen alarmiert. In Kreuzungsbereich zur Dolberger Straße war, aus derzeit noch ungeklärten Gründen, ein mit 79 Mastschweinen beladener Viehanhänger auf die Seite gestürzt. Einige der Tiere waren bereits aus dem, beim Aufprall teilweise zerstörten, Anhänger entlaufen. Diese wurden behelfsmäßig eingepfercht. Da sich die Einsatzstelle auf dem Einsatzgebiet der Feuerwehr Hamm befindet, wurden weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamm hinzugezogen. Unter Einsatzleitung der Feuerwehr Hamm werden derzeit die restlichen Tiere aus dem Anhänger befreit und umgeladen. Die Feuerwehr Ahlen unterstützt diese Einsatzstelle aktuell noch mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug des Löschzuges Dolberg. Insgesamt waren 10 Kräfte der Feuerwehr Ahlen mit 2 Hilfeleistungslöschfahrzeugen und einem Rettungswagen an dem Einsatz beteiligt. Rückfragen bitte an die Pressestelle der Feuerwehr Hamm.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ahlen

Telefon: 02382-9500

E-Mail: redaktion@feuerwehr-ahlen.de

https://www.feuerwehr-ahlen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ahlen, übermittelt durch news aktuell