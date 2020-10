Feuerwehr Ahlen

FW-WAF: Brandmeldung St. Marienkirche

Ahlen (ots)

Am 25.10.2020 gegen 13:27 wurde der Löschzug Hauptwache zur Marienkirche in die Oststraße gerufen. In der Kirche brannte ein Teil der Kirchenbank, welcher mittels eines Kleinlöschgerätes abgelöscht wurde. Zudem wurde die Kirche mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Derzeit laufen polizeiliche Ermittlungen zur Brandursache. Die Feuerwehr war mit 20 Kräften vor Ort.

