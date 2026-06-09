Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (161/2026) Schwerer Verkehrsunfall in Hann. Münden - Polizei sucht Fahrer eines Kleinbusses als maßgeblichen Zeugen

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Vor der Bahn

Freitag, 29. Mai 2026, gegen 15.50 Uhr

HANN. MÜNDEN (ab) - Nach einem schweren Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (29.05.26) in der Straße Vor der Bahn in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) sucht die Polizei Hann. Münden nach einem bislang unbekannten Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 49 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Göttingen gegen 15.50 Uhr mit einem schwarzen Audi A3 die Straße Vor der Bahn in Richtung Güterbahnhofstraße/Neue Werrabrücke. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie auf Höhe der Hausnummer 23 nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden weißen Hyundai einer 57 Jahre alten Frau, ebenfalls aus dem Landkreis Göttingen.

Beide Fahrerinnen wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 21.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut, die Fahrbahn anschließend gereinigt.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nun insbesondere den Fahrer eines dunklen Kleinbusses, der unmittelbar hinter dem Hyundai gefahren sein soll. Nach Angaben eines Zeugen hielt der Mann nach dem Unfall an, stieg aus und half gemeinsam mit weiteren Ersthelfern bei der Versorgung der verletzten Fahrerinnen. Bei der späteren Unfallaufnahme war der Kleinbusfahrer nicht mehr vor Ort, sodass seine Personalien bislang unbekannt sind.

Der Mann könnte wichtige Angaben zum Unfallgeschehen machen und wird gebeten, sich bei der Polizei Hann. Münden zu melden. Auch weitere Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei Hann. Münden unter Telefon 05541/951-0 aufzunehmen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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