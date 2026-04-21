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POL-GÖ: (109/2026) Heinrich S. aus Bad Lauterberg seit Montagnachmittag vermisst - Polizei Bad Lauterberg bittet um Mithilfe

POL-GÖ: (109/2026) Heinrich S. aus Bad Lauterberg seit Montagnachmittag vermisst - Polizei Bad Lauterberg bittet um Mithilfe
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Göttingen (ots)

Bad Lauterberg,

Montag, 20. April 2020, gegen 16:30 Uhr

BAD LAUTERBERG (ab) - Seit Montagnachmittag (20.04.26) wird Heinrich S. aus Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) vermisst.

Nach derzeit vorliegenden Informationen verließ der 77-Jährige am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr seine Wohnanschrift und ist seitdem unbekannten Aufenthalts

Herr S. ist ca. 198cm groß, hat kurze graue/weiße Haare, einen grauen/weißen Vollbart und trägt eine Brille mit dunklem Gestell.

Der Vermisste ist möglicherweise mit einem anthrazitfarbenen Opel Astra mit dem amtlichen Kennzeichen OHA-... unterwegs. Angaben zu der von ihm getragenen Kleidung liegen derzeit nicht vor. Die bislang durchgeführten Suchmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg.

Die Polizei Bad Lauterberg bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe: Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Heinrich S. oder zu dem von ihm genutzten Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Lauterberg unter Telefon 05524 9630 oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Andre Baumann
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2032
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

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