POL-GÖ: (411/2025) Korrektur zu Pressemitteilung Nr. 410 vom 12. Dezember 2025, Nachtragsmeldung Polizeieinsatz in Duderstadt - Zahlendreher telefonische Erreichbarkeit Polizei Duderstadt
Göttingen (ots)
DUDERSTADT (jk) - In unsere Nachtragsmeldung zum Polizeieinsatz in Duderstadt am Freitagabend (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6178498) hat sich bei der Telefonnummer des Polizeikommissariats Duderstadt (Hinweistelefon, siehe siebter Absatz im Text) bedauerlicherweise ein Zahlendreher eingeschlichen.
Die korrekte Erreichbarkeit lautet 05527/84 61-0.
Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.
