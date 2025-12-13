Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (411/2025) Korrektur zu Pressemitteilung Nr. 410 vom 12. Dezember 2025, Nachtragsmeldung Polizeieinsatz in Duderstadt - Zahlendreher telefonische Erreichbarkeit Polizei Duderstadt

Göttingen (ots)

DUDERSTADT (jk) - In unsere Nachtragsmeldung zum Polizeieinsatz in Duderstadt am Freitagabend (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/6178498) hat sich bei der Telefonnummer des Polizeikommissariats Duderstadt (Hinweistelefon, siehe siebter Absatz im Text) bedauerlicherweise ein Zahlendreher eingeschlichen.

Die korrekte Erreichbarkeit lautet 05527/84 61-0.

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell