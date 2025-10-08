Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (340/2025) 16 Jahre alter Paul Oskar R. aus Göttingen vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Nikolausberg

Mittwoch, 8. Oktober 2025

GÖTTINGEN (jk) - Seit Mittwoch (08.10.25) wird Paul Oskar R. (Foto) aus dem Göttinger Stadtteil Nikolausberg vermisst.

Ersten Erkenntnissen zufolge verließ der 16-Jährige im Laufe der Nacht die elterliche Wohnung und ist seitdem verschwunden. Seine Eltern erstatteten am frühen Morgen eine Vermisstenanzeige bei der Polizei.

Es wird derzeit angenommen, dass der Jugendliche im Stadtgebiet unterwegs ist. Gesichert ist dies aber nicht.

Der Vermisste soll mit einer auffallend weißen Jacke bekleidet sein und einen Rucksack mitführen. Mehr ist nicht bekannt.

Wer Paul Oskar R. gesehen hat, weiß, wo er sich aktuell aufhält oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell