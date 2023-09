Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (437/2023) Citroen prallt gegen Baum - 26-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Friedland stirbt bei Unfall auf L 567

Göttingen (ots)

Gemeinde Friedland, Landesstraße 567 zwischen Reiffenhausen und Ludolfshausen Samstag, 9. September 2023, gegen 01.00 Uhr

REIFFENHAUSEN (jk) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der L 567 zwischen den Ortschaften Reiffenhausen und Ludolfshauen (Landkreis Göttingen) hat Samstagnacht (09.09.23) ein 26 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Friedland sein Leben verloren. Ersten Ermittlungen zufolge kam der Citroen C 5 des Mannes etwa gegen 01.00 Uhr in einer langgezogenen Linkskurve aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Der 26-jährige Autofahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme war L 567 rund drei Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell