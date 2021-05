Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: POL-GÖ: (163/2021)Autobahnpolizei Göttingen: LKW-Unfall im Baustellenbereich, dadurch Vollsperrung beider Richtungsfahrbahnen zwischen Northeim/West und Northeim/Nord.

Göttingen (ots)

Göttingen(ots)-11.05.2021, 23.57 Uhr, BAB 7, Gemarkung Northeim, zwischen AS Northeim/West und Northeim/Nord. Ein LKW Gliederzug kommt im Baustellenbereich aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stößt gegen die dortige Aussenschutzplanke. Dabei fliegen Trümmerteile auf die Nord- sowie die Südfahrbahn.Zur Bergung und Reinigung der Fahrbahnen werden beide Richtungsfahrbahnen gesperrt. Der Verkehr Rtg. Norden wird an der As Northeim/West und der Verkehr Rtg. Süden an der AS Northeim/Nord abgeleitet. Den Verkehrsteilnehmer wird angeraten den jeweils ausgeschilderten Umleitungsstrecken zu folgen.

Es wird nachberichtet.

