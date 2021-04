Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Unfallflucht; Zeugen gesucht

Haßloch (ots)

1.500,- Euro Schaden an einem weißen Mercedes hinterlassen, hat von Dienstag auf Mittwoch ein unbekannter Autofahrer in der Uthmannstraße. Aufgefundene Blinkerglasscherben deuten auf einen Ford Transit als Verursacher. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Haßloch unter Tel. 06324/9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell