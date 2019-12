Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (667/2019) Nach Überfall auf Pizzaboten - Tatverdächtiger in U-Haft

Göttingen (ots)

Göttingen, Hagenberg Sonntag, 24. November 2019, gegen 15.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Weil er am Nachmittag des 24.11. in der Göttinger Weststadt einen Pizzaboten erst bedroht und dann beraubt haben soll, ist am Donnerstag (19.12.19) vom zuständigen Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen U-Haftbefehl gegen einen 36 Jahre alten Göttinger erlassen worden. Als Haftgründe wurden Flucht- und Wiederholungsgefahr benannt. Der Festgenommene ist bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Er wurde im Anschluss an seine Vorführung in die JVA eingeliefert. Nach derzeitigen Ermittlungen bestellte der Tatverdächtige am besagten Sonntagnachmittag bei einem Pizza-Lieferservice Lebensmittel unter falschem Namen und mit unterdrückter Nummer. Als der 25-jährige Bote um 15:00 Uhr das Essen anliefern wollte, bedrohte ihn der 36-Jährige mit einem Messer und forderte ihn auf, die Warmhaltetasche mit den Lebensmitteln auszuhändigen. Es ist davon auszugehen, dass er Geld in der Tasche vermutete. Als der Pizzabote der Aufforderung nicht nachkam, entriss ihm der Göttinger die Tasche samt Inhalt und flüchtete mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Auf seine Spur kam das 2. Fachkommissariat im Rahmen der aufgenommenen Ermittlungen. In der Wohnung des 36-Jährigen beschlagnahmte die Polizei am Donnerstagmorgen die mutmaßliche Tatbekleidung, die vermeintliche Tatwaffe und mehrere Mobiltelefone. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (1379 Z.)

