Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (178/2019) Radfahrer nach Unfall schwer verletzt

Göttingen (ots)

Gieboldehausen (Landkreis Göttingen), Hahlestraße Dienstag, 05. März 2019, gegen 17.00 Uhr

GIEBOLDEHAUSEN (mb) - Am späten Dienstagnachmittag (05.03.19) kam es in der Hahlestraße in Gieboldehausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr eine 27-jährige Autofahrerin aus der Samtgemeinde Gieboldehausen mit ihrem Ford Mondeo die Hahlestraße in Richtung Bundesstraße 27. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne bemerkte sie den rechtsseitig vor ihr fahrenden Radfahrer zu spät, sodass es zu einer seitlichen Berührung zwischen Pkw und Elektrofahrrad kam. Der 81 Jahre alte Radfahrer verliert durch den Anstoß das Gleichgewicht und stürzt mit seinem Elektrorad auf die Fahrbahn.

An den Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Der 81-Jährige Mann aus der Samtgemeinde Hattorf wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Göttinger Krankenhaus gefahren.

