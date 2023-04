Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Havariertes Seeschiff in der Emden Schleuse.

Emden (ots)

Ein beschädigtes Seeschiff lief von See kommend (Fahrtbeginn war Stettin) in die Schleuse Emden ein. Das unter der Flagge Antigua fahrende Schiff ist beladen mit 1.500 Tonnen Getreide (bestimmt für Antwerpen). Im Bereich des Vorschiffs (steuerbord, in Fahrtrichtung rechts) ist ein ca. 5 x 3 m großes Loch in der Außenhaut des Schiffsrumpfes. Nach dem vermutlichen Zusammenstoß mit einem noch unbekanntem Hindernis, lief das Schiff Emden als offensichtlich nächstmöglichen Hafen an. Die Wasserschutzpolizei (WSP) Emden wurde von dem Vorhandensein des Schadens am Schiff durch die Nautische Zentrale informiert. Die aufgenommenen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit noch an, die weiteren für die Unfallbearbeitung involvierten Behörden/Institutionen wurden in Kenntnis gesetzt.

