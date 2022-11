POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Einbruch in Wohnhaus in Edewecht +++ Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Edewecht

Bislang unbekannte Personen sind am Freitag, 11.November 2022, in Edewecht in ein Einfamilienhaus eingebrochen. In der Zeit von 07:00 bis 20:00 Uhr hebelten sie ein Fenster des Einfamilienhauses an der Wagnerstraße auf und entwendeten Bargeld.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403/927-0 entgegen.

