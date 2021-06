Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Herrenloses Boot auf der Weser gefunden

Brake (ots)

In den Morgenstunden des 17.06.2021 wird durch die Besatzung der Fähre Kleinensiel ein in der Weser vor Sandstedt treibendes türkises GFK-Boot mit dem Namen "Hanna" geborgen. Das Boot des Typs "Terhi Saiman" befindet sich nun beim Fundamt der Gemeinde Hagen. Die Wasserschutzpolizei Brake bittet um Hinweise zum Eigentümer oder Liegeplatz des Ruderbootes unter folgender Telefonnummer: 04401/707580. Gleichwohl können Hinweise an das Fundamt der Gemeinde Hagen unter der Telefonnummer: 04746/870 gerichtet werden.

