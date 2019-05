WSPI-OLD: Fahrgastschiff kollidiert mit Klappbrücke in Emden

Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

In den Mittagsstunden des 22.05. kollidierte ein auf dem Ems-Jade Kanal fahrendes Fahrgastschiff mit der Klappbrücke Rotes Siel in Emden. Hierbei wurde das Fahrzeug im Bugbereich beschädigt. An der Brücke entstand ebenfalls Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt, die Umwelt wurde nicht beeinträchtigt. Für den Straßenverkehr bleibt die Brücke weiterhin befahrbar. Unfallursächlich war vermutlich ein Defekt an der Umsteueranlage. Weitere Ermittlungen erfolgen durch die Wasserschutzpolizei Emden.

