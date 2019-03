Freiwillige Feuerwehr Menden

FW Menden: Schwelbrand in Küche schnell gelöscht

Am Montageabend kam es im Tulpenweg zu einem Schwelbrand in der Küche einer Wohnung. Die Bewohner bemerkten die Rauchentwicklung, verließen das Gebäude und setzten einen Notruf ab. Die Feuerwehr Menden ging mit einem Trupp unter Atemschutz in die verrauchte Wohnung vor und konnte den Brand im Bereich der Unterschränke mit einem Kleinlöschgerät schnell ablöschen. Im Einsatz befanden sich 25 Einsatzkräfte der Feuerwache Menden sowie der Löschgruppen Lendringsen der Freiwilligen Feuerwehr.

