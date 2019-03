Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, den 13.03.2019, gegen 11:20 Uhr kam es im Einmündungsbereich Kaiser-Wilhelm-Straße/Bismarckstraße in Ludwigshafen am Rhein zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge, ein grauer OPEL und ein grauer KIA, hielten an der dortigen roten Lichtzeichenanlage. Beim Anfahren kam es zu einem Zusammenstoß. Der Verkehrsunfall könnte möglicherweise durch einen dahinter befindlichen Taxifahrer beobachtet worden sein. Der Fahrer des Taxis bzw. weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963 2122 zu melden.

