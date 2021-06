Feuerwehr Mettmann

FW Mettmann: Feuer auf Reiterhof

Mettmann (ots)

Am gestrigen Dienstagabend, den 29.06.21, wurde die Feuerwehr Mettmann gegen 22:20 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Gehöft" zur Wülfrather Straße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte schlugen bereits Flammen aus einem Gebäudeanbau und drohten auf eine Reithalle überzuschlagen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Auch Tiere konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch den Eigentümer in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr Mettmann führte in 2 Einsatzabschnitten eine Brandbekämpfung durch um ein Übergreifen auf eine Reithalle zu verhindern. Es kamen mehrere Trupps unter Atemschutz mit C-Rohren zum Einsatz. Unter anderem auch über die Drehleiter. Ein weiterer Einsatzabschnitt wurde zur Wasserversorgung gebildet um die in den Außenbürgschaften mangelnde Löschwasserversorgung sicher zu stellen. Nur durch die Hilfe eines Schlauchwagens konnte eine Wasserversorgung über lange Wegestrecke vorbereitet werden. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurden 4 Personen durch den Rettungsdienst behandelt, ein anschließender Transport in ein Krankenhaus war nicht notwendig. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit 17 Fahrzeugen und 46 Einsatzkräften vor Ort. Unterstützt wurden Sie durch den Notarzt der Feuerwehr Hilden sowie die Polizei.

