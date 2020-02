FW Mettmann: Verkehrsunfall auf der Meiersberger Str.

Feuerwehr Mettmann

Mettmann (ots)

Am 18.02. um 11:46h wurde die Feuerwehr Mettmann durch die Kreisleitstelle mit dem Stichwort "PKlemm" zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Meiersberger Str. Höhe Kreuzung Zur Fliethe alarmiert. Aus bisher unerklärlichen Gründen verlor der Fahrer eines PKWs die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab. Nach erstem Erkunden wurde festgestellt, dass der verletzte Fahrer in seinem auf der Seite liegende Auto eingeschlossen war. Das Auto wurde durch die Feuerwehr stabilisiert, so dass der Fahrer schnell aus seinem Auto befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden konnte.

Der verletzte Fahrer wurde mit dem Mettmanner Rettungswagen unter Notarztbegleitung ins Krankenhaus gefahren. Während der Dauer des Einsatzes wurde die Meiersberger Str. in Zusammenarbeit mit der Polizei gesperrt.

Die Feuerwehr Mettmann war mit 7 Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 12:45 Uhr beendet.

