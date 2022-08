Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Rauchentwicklung in Halle sorgt für Einsatz der Feuerwehr: Erkundung unauffällig

Schiffdorf (ots)

In den Abendstunden, des 14. August 2022, wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel gemeinsam mit der Polizei, um 19:55 Uhr, in die Straße Am Fernsehturm nach Schiffdorf alarmiert. In einer großen Lagerhalle wurde eine unklare Rauchentwicklung, so wie Brandgeruch gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr war beides weiterhin wahrnehmbar, sowie ein ausgelöster Brandmelder. Trotz der klaren Wahrnehmung ergaben erste Erkundungen der großen Halle keine Ergebnisse. Auch die Kontrolle des Daches ergab Nichts.

Um auszuschließen, dass es zu keinem Brandereignis kam, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden mit einer weiteren Wärmebildkamera, sowie die Drohnenstaffel der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Geestland, aus Sievern, alarmiert. Gemeinsam wurden durch die Drohne das Dach und die Photovoltaik-Anlage abgeflogen, sowie im Inneren alle Regale kontrolliert, um einen verdeckten Schwelbrand oder Ähnliches auszuschließen. Der Einsatz konnte ohne Feststellung beendet werden.

