Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: 51-jährige Geestländerin kollidiert mit Baum

Schiffdorf-Spaden (ots)

Gegen 16:34 Uhr, den 05. März 2021, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden, gemeinsam mit Polizei und Rettungsdienst, auf die Lavener Straße nach Spaden alarmiert. Kurz zuvor ereignete sich hier ein Verkehrsunfall, wobei die 51-jährige Geestländerin, mit ihrem Renault Twingo, in einer Linkskurve in Fahrtrichtung Spaden, von der Straße abkam und an einem Baum zum halten kam. Das Fahrzeug touchierte währenddessen auch einen zweiten Baum. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr, konnte die Fahrerin aus dem Auto gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden. Die Feuerwehr sicherte gemeinsam mit der Polizei die Einsatzstelle und klemmte die Batterie des Fahrzeuges ab. Die Fahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Bremerhavener Krankenhaus, zur weiterbehandlung.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell