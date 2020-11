Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Unachtsamkeit beim Kochen löst Einsatz der Feuerwehr aus

Bild-Infos

Download

SchiffdorfSchiffdorf (ots)

Am frühen Sonntagmittag, den 29. November 2020 - auch der 1. Advent 2020 - wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel gegen 11:15 Uhr in die Schleusenstraße nach Schiffdorf alarmiert. In einem Wohnheim für betreutes Wohnen wurden durch Bratendunst - welcher beim Kochen entstand - mehrere Rauchmelder der Automatischen Brandmeldeanlage ausgelöst. Nach Eintreffen und Erkundung der Ortsfeuerwehr Schiffdorf konnte die Ortsfeuerwehr Bramel noch während der Anfahrt abbrechen, denn es war kein weiteres Eingreifen, außer das zurücksetzen der Brandmeldeanlage, der Feuerwehr notwendig. Gegen 11:45 Uhr konnten alle Einsatzkräfte die Einsatzstelle wieder verlassen.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

Gemeindepressesprecher

Sönke Eriksen

Mobil: 015771433109

E-Mail: soenke.eriksen@t-online.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell