Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Baumstumpf drohte Feuer zu fangen

Schermbeck (ots)

Um 06:40 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck am Mittwochmorgen zum Steenbecksweg alarmiert.

Hier kam es zu einem Flächen-/ Vegetationsbrand. Nach Erkundung wurde die Einsatzstelle auf dem Golfplatz an der Straße "Am Voshövel" lokalisiert. Hier schwelte es in einem Baumstumpf. Da sich die Einsatzstelle mitten auf dem Golfplatz befand, war die Anfahrt schwierig. Um nicht den Golfplatz (Rasen) zu beschädigen, wurde eine Zuwegung gesucht. Das Feuer konnte mit dem Schnellangriff binnen weniger Minuten abgelöscht werden. Im Anschluss konnte die Einsatzstelle dem Platzwart übergeben werden. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 07:45 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schermbeck

Ellen Großblotekamp

Telefon: 0170/5660898

E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de

http://www.feuerwehr-schermbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell