Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Sturmschaden am späten Abend

Schermbeck (ots)

Am frühen Dienstagabend wurden schon Bilder und Kommentare in einem sozialen Netzwerk gepostet, die zeigten, dass ein Ast am Hufenkampweg aus einem Baum gebrochen war und auf einen Anhänger gefallen war. Am späten Abend, um 22:47 Uhr, wurde die Feuerwehr über die Kreispolizeibehörde Wesel schließlich zum Hufenkampweg alarmiert.

Die Einsatzkräfte zerkleinerten den Ast mittels Motorsäge. Mit einer nachgeforderten Drehleiter wurden noch lose Teile aus dem Baum geschnitten. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz um 23:55 Uhr.

