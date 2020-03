Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Ölspur beschäftigte die Feuerwehr am vergangenen Samstag

Schermbeck (ots)

Verkehrsteilnehmer meldeten der Leitstelle am Samstag gegen 13:23 Uhr eine Ölspur auf der Straße Im Heetwinkel. Die eingesetzten Kräfte streuten die Ölspur ab. Nach weiterer Erkundung wurde festgestellt, dass sich immer kleinere Ölspuren in Linkskurven befanden. Auch diese Spuren wurden abgestreut. Betroffen waren folgende Straßen: Im Heetwinkel, Kapellenweg, B 58, Dorstener Straße. Die Einsatzstellen wurden mit Warnschilder gesichert und gegen 14:35 Uhr an die Polizei übergeben.

