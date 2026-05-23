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POL-WI-KvD: 66-jähriger Mann aus Wiesbaden vermisst

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Wiesbaden (ots)

66-jähriger Mann aus Wiesbaden vermisst, Wiesbaden, Freitag, 22.05.2026, 10:00 Uhr

(eh) Die Wiesbadener Polizei bitte die Bevölkerung um Mitfahndung nach einem 66-jährigen Mann aus Wiesbaden. Seit Freitagmorgen wird der Dietmar Gerhard Isaac WESSMANN aus Wiesbaden vermisst. Der 66-Jährige verließ am Freitag gegen 10:00 Uhr die Wohnanlage in der Kapellenstraße in unbekannte Richtung. Er ist dringend auf Medikamente angewiesen. Es liegen keine konkreten Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort des Mannes vor. Ermittlungen lassen vermuten, dass Herr Wessmann Wiesbaden mit einem Zug ab dem Hauptbahnhof verlassen hat. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr Wessmann in einer hilflosen Lage befindet. Der Vermisste ist 180 cm groß und sehr schlank. Er hat kurze graue Haare, eine hohe Stirn und blaue Augen. Sein Gang ist unsicher. Herr Wessmann ist mit einer gelben Bluse und weißen Sneakern bekleidet, die weiteren Bekleidungsstücke sind unbekannt. Hinweise auf den Aufenthaltsort nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140, sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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