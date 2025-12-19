Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++13-Jährige aus Wiesbaden vermisst+++

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden Erbenheim

Donnerstag, 18.12.2025, 07:00 Uhr

(eh) Seit Donnerstagmorgen wird die 13-jährige Yeva PONOMARENKO aus Wiesbaden vermisst. Die 13-Jährige verließ am Donnerstag um 07:00 Uhr die Wohnung in der Bayernstraße im Stadtteil Erbenheim und machte sich angeblich auf den Weg zur Herrmann-Ehlers-Schule, wo sie jedoch nie ankam. Sie ist ca. 170 cm groß, hat eine schlanke Statur und schwarze, schulterlange Haare. Sie ist bekleidet mit einer Wendejacke aus schwarzem Leder und braunem Fell, schwarzen Jeans, schwarzen Schuhen mit weißer Sohle, einem schwarz-weißen Schal und einer schwarzen Handtasche. Zuletzt bestand Kontakt zwischen der Vermissten und ihrer Mutter über deren Handy am 19.12.2025 um 16:00 Uhr. Hinweise zum Aufenthaltsort sind nicht bekannt.

Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440, sowie jede andere Dienststelle entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell