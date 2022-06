POL-WI-KvD: 15-jähriger vermisster Junge aus Wiesbaden ist wieder da

Wiesbaden (ots) - 1. 21-Jähriger greift Polizeikräfte mehrfach tätlich an, Wiesbaden, Karl-Marx-Straße, Mittwoch, 15.06.2022, 15:00 Uhr, (jul) Mehrere Polizeibeamte wurden am Mittwochnachmittag in der Karl-Marx-Straße in Wiesbaden von einer männlichen Person beleidigt, bedroht und körperlich angegriffen. ...

mehr