POL-WI-KvD: Enkeltrick verhindert+++Schlägerei+++Frau belästigt+++Taxifahrer geschlagen+++Rollerdieb gefasst+++verletzten Radfahrer zurückgelassen+++Bahnschranke abgerissen+++Hubschrauber sucht Unfallbeteiligte

1. Aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert Enkeltrick, Wiesbaden, Adolfsallee/Rheinstraße, Freitag, 25.06.2021, 11.00 - 12.15 Uhr

(akl) Eine 82 Jahre alte Frau ist am Freitagvormittag zunächst am Telefon überrumpelt worden und damit auf einen Enkeltrick hereingefallen. Bei der Seniorin meldete sich vermeintlich ein Polizist und schilderte die Beteiligung einer Angehörigen bei einem schweren Verkehrsunfall. Um sie vor Gefängnis zu bewahren, solle die Seniorin einen hohen Geldbetrag bezahlen. Zunächst geschockt begab sich die Frau zu einem Geldinstitut. Dort konnte eine aufmerksame Bankmitarbeiterin jedoch den Schwindel aufklären und die Seniorin somit vor Schaden bewahren. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass in letzter Zeit vermehrt gleichgelagerte Straftaten zum Nachteil meist älterer Menschen verübt oder versucht wurden. Die Anrufer erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Geschädigten ihnen Glauben schenken. Gerade die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die Polizei appelliert daher an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Vor allem sollte eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten erfolgen. Diese haben für die Nachfrage sicherlich Verständnis.

2. Fahrzeugbrand,

55246 Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, Freitag, 25.06.2021, 17.00 Uhr

(akl) Am Freitag ist ein weißer Renault Kangoo in der Hochheimer Straße in Mainz-Kostheim in Brand geraten. Der Fahrzeugführer bemerkte gegen 17.00 Uhr Rauch aus der Motorhaube und verließ rechtzeitig das Auto. Der Frontbereich des Fahrzeugs brannte aus, die Löscharbeiten der Feuerwehr waren gegen 17.40 Uhr beendet. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Derzeit wird als Brandursache von einem technischen Defekt ausgegangen.

3. Schlägerei unter 14-Jährigen,

Wiesbaden, Geisenheimer Straße, Freitag, 25.06.2021, 19.45 Uhr

(akl) Ein Streitgespräch unter zwei 14jährigen Jugendlichen ist am Freitag in der Geisenheimer Straße eskaliert. Gegen 19.45 Uhr schlug der eine seinem Kontrahenten zunächst ins Gesicht. Als dieser daraufhin zu Boden ging, wurde er zudem noch ins Gesicht getreten. Gegen den Schläger wurde ein Ermittlungsverfahren beim Wiesbadener Haus des Jugendrechts eingeleitet.

4. Junge Frau belästigt,

Wiesbaden-Biebrich, Schlosspark, Freitag, 25.06.2021, 23:24 Uhr

(schü) Eine junge Wiesbadenerin wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag von einem bislang unbekannten männlichen Täter im Biebricher Schlosspark belästigt.

Die 23-Jährige ging zur Tatzeit alleine im Schlosspark spazieren und trug hierbei einen Kopfhörer, mit dem sie Musik hörte. Aus diesem Grund bemerkte sie den bislang unbekannten Täter, der sich ihr von hinten näherte auch erst, als er ihr an die Schultern fasste. Die junge Frau setzte sich unmittelbar zur Wehr, konnte die Flucht ergreifen und sich im Schlosspark verstecken. Die Geschädigte erlitt Kratzwunden, wobei zum jetzigen Zeitpunkt unklar ist, ob diese von der Auseinandersetzung oder von dem Verstecken im Buschwerk stammen. Zudem wurde die Jacke der jungen Frau beschädigt. Aufgrund des Überraschungsmoments kann die Geschädigte den Angreifer lediglich als männlich, ca. 30 Jahre alt und 1,80 m groß beschreiben. Weiterhin habe er in deutscher Sprache mit Akzent gesprochen und dunkle Haare gehabt.

Das 5. Polizeirevier in Biebrich hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0611/345-2540.

5. Geschlagen und bedroht,

Wiesbaden, Wilhelmstraße, Samstag, 26.06.2021, 00:13 Uhr

(schü) Kurz nach Mitternacht kam es in der Wiesbadener Innenstadt zu einer Körperverletzung mit anschließender Bedrohung. Nach Angaben des 15-jährigen Geschädigten befuhr dieser mit seinem Fahrrad den Gehweg der Wilhelmstraße. Er befand sich in Begleitung eines Bekannten. Am Tatort kamen den beiden Fahrradfahrern drei junge Männer entgegen, von denen der eine den späteren Geschädigten ansprach. Dieser hielt nach eigenen Angaben an und stieg ab. Nunmehr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, in der Folge zu einem Faustschlag ins Gesicht des 15-jährigen Wiesbadeners. Im Anschluss zog der Schläger angeblich noch einen Gegenstand aus der Tasche und fragte seinen Kontrahenten, ob er ihn abstechen solle. Der Aggressor wird beschrieben als ca. 1, 80 m groß und etwa 17 - 18 Jahre alt. Er habe dunkle, gelockt Haare und sei mit einem gelben Pullover und einer Jeans bekleidet gewesen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer 0611/345-0 in Verbindung zu setzen.

6. Mehrere Straftaten begangen,

Wiesbaden, Schiefersteinstraße/Straßenmühlweg, Samstag, 26.06.2021, 00.00 - 00.30 Uhr

(akl) In der Nacht zum Samstag hat ein 19-jähriger Wiesbadener in der Schiefersteinstraße den Seitenspiegel eines PKW abgetreten. Zuvor hatten seine 19 und 20 Jahre alten Begleiter versucht, einen abgestellten weißen Sprinter zu öffnen. Dabei wurden sie jedoch gegen 00.10 Uhr von dem Fahrzeugbesitzer des beschädigten Autos beobachtet, der daraufhin die drei Personen stellen konnte. Hierbei sei dieser Handgreiflich gegen zwei der Festgesetzten geworden und habe die Dreiergruppe auch bedroht. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei wurde festgestellt, dass der Sachbeschädiger auf seiner Flucht noch ein Fahrzeug geöffnet und die Handbremse gelöst hatte. Dieses rollte daraufhin auf abschüssiger Straße und prallte gegen eine Mauer. Gegen die Beteiligten wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung, Sachbeschädigung und versuchter Diebstahl aus PKW, sowie Verkehrsunfallflucht und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet.

7. Einbruch in Einkaufsmarkt,

Wiesbaden, Stiftstraße, Samstag, 26.06.2021, 01.50 Uhr

(akl) Zigaretten waren die Zielrichtung von Einbrechern, die am frühen Samstagmorgen gegen 01.50 Uhr in einen Einkaufsmarkt in der Stiftstraße gewaltsam eindrangen. Dabei wurde der Rollladen im Kassenbereich zerstört und Tabakwaren in unbekannter Menge entwendet. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber und Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

8. Taxifahrer geschlagen,

Wiesbaden-Schierstein, Karl-Lehr-Straße, Samstag, 26.06.2021, 02.20 Uhr

(akl) Nachdem sich ein Pärchen am frühen Samstag gegen 02.20 Uhr von einem Taxi in die Karl-Lehr-Straße hatten fahren lassen, konnten sie den kompletten Fahrpreis nicht entrichten. Während die Frau den halben Fahrpreis entrichtete, rief der Mann telefonisch Verstärkung und kurz darauf erschienen drei weitere Männer. Hierauf kam es unter den Beteiligten zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Nachdem der Taxifahrer wieder in seinem Fahrzeug Platz genommen hatte, trat und schlug eine männliche Person auf das Auto ein. Als der Taxifahrer wiederrum ausstieg, sei er von drei Männern angegriffen und geschlagen und getreten worden. Ein 22jähriger Wiesbadener konnte vor Ort von der Polizei als Tatbeteiligter festgestellt werden, die beiden anderen Männer sind flüchtig. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

9. Fahndungsdruck zwingt einen 19-jährigen Rollerdieb zur Aufgabe, Wiesbaden, Eichenwaldstraße, Sonntag, 27.06.2021, 01:29 Uhr

(pk) Beamten des 4. Polizeireviers Wiesbaden ist es in den frühen Morgenstunden gelungen einen 19-jährigen Rollerdieb im Rahmen der Fahndung festzunehmen, der in Verdacht steht, zuvor mit zwei weiteren Personen einen Roller im Wert von rund 1000,00 EUR in der Eichenwaldstraße entwendet zu haben. Gegen 01:30 Uhr wurde der Einsatzzentrale der Polizei mitgeteilt, dass drei Personen einen Roller vor einem Grundstück entwendet hätten und diesen nun wegschieben würden. Die sofort entsandten Streifen des 4. Polizeireviers konnten den Rollerdieb samt Roller im unmittelbaren Nahbereich festnehmen. Der Festgenommen räumte den Diebstahl des Rollers ein und nannte zwei weitere Tatbeteiligte. Der Heranwachsende wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern weiter an.

10. Unfall mit Fahrradfahrer, Autofahrer flüchtet, Wiesbaden, Straßenmühlweg, Freitag, 25.06.2021, 07.15 Uhr

(akl) Am Freitagmorgen wurde ein 46 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf dem Straßenmühlweg verletzt, der unfallbeteiligte Autofahrer flüchtete. Gegen 07.15 Uhr habe der Radler den abschüssigen Straßenmühlweg in Richtung Erich-Ollenhauer-Straße befahren, als ihm ein silberner Smart entgegengekommen und unvermittelt vor ihm in ein Grundstück eingebogen sei. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wäre der 46-Jährige ausgewichen und dabei gestürzt. Der Smartfahrer habe ihn kurz angesprochen, dann aber von der Unfallstelle geflüchtet, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Es soll sich um einen etwa 25 Jahre alten Mann gehandelt haben, der mit ausländischen Akzent gesprochen habe. Der verletzte Radfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

11. Bahnschranke abgerissen,

Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, Freitag, 25.06.2021, 16.00 Uhr

(akl) Am Bahnübergang in der Hochheimer Straße hat am Freitagnachmittag gegen 16.00 Uhr ein blauer 7,5 Tonnen LKW einen Schrankenbaum abgerissen. Ein Zeuge schilderte der Polizei, dass der LKW den Bahnübergang befuhr, als sich die Bahnschranken bereits schlossen. Beim Passieren des 7,5-Tonners landete die Schranke zunächst auf dem LKW und brach hernach ab. Der LKW setzte seine Fahrt fort, ein Kennzeichen konnte durch den Zeugen nicht abgelesen werden. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst unter der Rufnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

12. Verkehrsunfallflucht führt zu Hubschraubereinsatz, Wiesbaden, L3017 zwischen Breckenheim und Wildsachsen, Sonntag, 27.06.2021, 01:17 Uhr

(pk) Am frühen Sonntagmorgen kam es um 01:17 Uhr auf der L3017 zwischen Breckenheim und Wildsachsen zu einem Verkehrsunfall. Nach jetzigem Erkenntnisstand überschlug sich ein schwarzer BMW X3 ohne Fremdeinwirkung. Im Anschluss flüchteten die beiden Insassen in Richtung Wald. Daraufhin wurde ein Hubschrauber für die Suche angefordert. Die Personen konnten jedoch nicht aufgefunden werden. Zeugen des Verkehrsunfalls gaben an, dass die Insassen vermutlich unverletzt gewesen wären. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können oder Personen im Umfeld der Unfallstelle gesehen haben, werden gebeten sich beim Regionalen Verkehrsdienst unter der Rufnummer (0611) 345- 2240 zu melden.

