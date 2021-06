Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Taschen- und Trickdiebe+++Schlägerei+++Junge Frau grundlos geschlagen+++Schlägerei+++Körperverletzung

Wiesbaden (ots)

1. Taschen- und Trickdiebe in Wiesbaden unterwegs, Wiesbaden, Mitte/Rheingauviertel/Klarenthal, Freitag,18.06.2021, 11:00 Uhr bis 13:50 Uhr

(cp)Am Freitag trieben erneut Taschen und Trickdiebe in Wiesbaden ihr Unwesen und erbeuteten Bargeld, Kredit - und EC-Karten sowie persönliche Dokumente im Wert von mehreren Tausend Euro.

Zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr wurde eine 88-jährige Wiesbadenerin auf dem Weg zwischen der Kirchgasse und der Luisenstraße von unbekannten bestohlen. Sie entwendeten unbemerkt die Geldbörse der Dame aus ihrer Einkaufstasche und entkamen unerkannt. Daher liegen bislang auch keine Hinweise auf die Täter vor. Ebenso wie im Fall eines Taschendiebstahls um 13:00 Uhr in der Anne-Frank-Straße in Klarenthal, wo einem 85-jährigen Mann während des Einkaufs in einem Supermarkt das Portemonnaie mit mehreren Hundert Euro aus seiner Gesäßtasche entwendet wurde. Zuletzt wurde gegen 13:50 Uhr im Rheingauviertel eine Verkäuferin eines Geschäftes in der Kiedricher Straße Opfer einer Trickdiebin. Die vermeintliche Kundin interessierte sich für diverse Waren und bat die Geschädigte beiläufig darum, ihr Geld zu wechseln. Nun, da sie den Ablageort der Geldbörse kannte, ließ sie sich verschiedene Artikel bringen und nutzte so einen unbeobachteten Moment, um das Portemonnaie mit wenigen Tausend Euro zu entwenden. Die Täterin soll 50 bis 60 Jahre alt und von kräftiger Statur gewesen sein. Sie hatte dunkle Haare und trug einen Pagenschnitt. Sie war zur Tatzeit mit einer bunten Bluse und einer schwarzen Hose mit weißen Punkten bekleidet. Hinweise zu den Täterinnen und Tätern nimmt die Polizei unter 0611 / 3450 entgegen.

2. Schlägerei und Flaschenwürfe

Wiesbaden, Bleichstraße Samstag, 19.06.2021, 01:40 Uhr

(schü) Zu einer Schlägerei zwischen mehreren Männern kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Wiesbadener Innenstadt.

Um 01:42 Uhr wurde auf dem 1. Polizeirevier mitgeteilt, dass es im Bereich der Bleichstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen sei, in deren Verlauf auch mit Glasflaschen geworfen und ein Messer gesichtet worden sei. Die unmittelbar entsandten Streifen des 1. Reviers konnten die noch laufende Auseinandersetzung feststellen. Beim Eintreffen der Beamten flüchteten die Beteiligten. Zwei der flüchtenden Personen konnten eingeholt und festgenommen werden, wobei einer der Flüchtenden versuchte, sich unter einem geparkten PKW zu verstecken. Der Grund, warum die insgesamt vier Beteiligten derart in Streit gerieten, dass sie sich mit Fäusten und Flaschen bearbeiteten, ist bisher unklar. Von einem der Beteiligten wurde auch ein Messer gezogen, jedoch kam dieses glücklicherweise nicht zum Einsatz.

Die beiden noch flüchtigen Personen werden wir folgt beschrieben: Beteiligter 1:

- männlich - ca. 35 Jahre - osteuropäische Erscheinung - schwarze Schuhe - schwarze Jeans - dunkles T-Shirt - kurze schwarze Haare

Beteiligter 2:

- männlich - afrikanische Erscheinung - circa 25 Jahre alt - rotes T-Shirt

Die beiden Festgenommenen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die angetroffenen Beteiligten trugen leichte Verletzungen davon, die keiner akuten ärztlichen Behandlung bedurften. Der Hergang der Schlägerei konnte mittels der Videoschutzanlage nachvollzogen und dokumentiert werden. Dennoch werden Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Angaben zu dem Vorfall, insbesondere zu den flüchtigen Beteiligten, machen können gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier, das die Ermittlungen übernommen hat, unter (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

3. Junge Frau grundlos geschlagen,

Wiesbaden, Mitte, Kirchgasse, Samstag, 19.09.2021, 19:48 Uhr

(cp)Samstagabend wurde eine 16-Jährige in der Fußgängerzone von einer Frau grundlos geschlagen und beschimpft.

Die junge Frau war gegen 19:50 Uhr zusammen mit Freundinnen in der Kirchgasse unterwegs. Der Gruppe kam eine ihnen unbekannte Frau entgegen, die plötzlich und grundlos begann, die junge Frau zu beschimpfen und ihr dann auch noch unvermittelt ins Gesicht schlug. Die stark alkoholisierte 38-jährige Täterin wurde durch die Polizei festgenommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde sie später vom Revier entlassen. Sie erwartet jetzt eine Strafanzeige.

4. Schlägerei,

Mainz-Kostheim, Uthmannstraße, Sonntag, 20.06.2021, 01.30 Uhr

(akl) Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Uthmannstraße in Mainz-Kostheim zwischen drei männlichen Personen zu einer Schlägerei. Nachdem es gegen 01.30 Uhr beim Zusammentreffen der Personen auf der Straße zunächst eine verbale Auseinandersetzung gegeben haben soll, wären zwei Männer auf den Dritten losgegangen und hätten ihn geschlagen und getreten. Dieser habe sich gewehrt und mit einem Gürtel auf seine Kontrahenten eingeschlagen. Die Personen konnten von der Polizei vor Ort angetroffen werden. Gegen die Beteiligten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

5. Körperverletzung,

Wiesbaden, Alfons-Paquet-Straße, Sonntag, 20.06.2021, 04.15 Uhr

(akl) Am Sonntag ist gegen 04.15 Uhr in der Alfons-Paquet-Straße ein harmloses Gespräch eskaliert und hat zu einer Körperverletzung geführt. Aus einer Gruppe heraus wurde ein männlicher Passant angesprochen. Dieser fühlte sich anscheinend aber provoziert und drohte sogleich Schläge an. Als daraufhin die Gruppe wegrannte, verfolgte der Passant eine männliche Person und schlug ihm auf den Rücken. Der Aggressor soll ein blaues T-Shirt und eine schwarze lange Jeans getragen haben. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2140 entgegen.

